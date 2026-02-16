ТСН у соціальних мережах

Суспільство
Княгиня Шарлін з’явилася на публіці зі своїм найскромнішим макіяжем

Дружина князя Монако вирушила з дітьми на Олімпійські ігри 2026 року до Італії.

Ольга Кузьменко
Княгиня Шарлін

Княгиня Шарлін / © Getty Images

Учора, 15 лютого, Шарлін була присутня на змаганнях зі скелетону серед змішаних команд у санно-лижному центрі Кортіни під час зимових Олімпійських ігор 2026 року в Кортіні-д’Ампеццо, Мілано-Кортіна.

На фото великим планом можна роздивитися макіяж княгині. Шарлін зробила дуже легкий, ледь помітний макіяж очей, тільки підкресливши вії, а також нанесла рожевий блиск на губи, який мав дуже ніжний вигляд і був легкої текстури. Княгиня також доповнила образ лаконічними сережками-цвяшками з діамантами у вухах, а волосся зібрала в маленький низький пучок.

Княгиня Шарлін / © Getty Images

Княгиня Шарлін / © Getty Images

Шарлін та Альбер також поділилися серією фотографій з дітьми — принцом Жаком та принцесою Габріеллою, зробленими у цій поїздці.

Княжа родина Монако / © Instagram княжої родини Монако

Княжа родина Монако / © Instagram княжої родини Монако

