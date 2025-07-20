Князь Альбер ІІ святкує 20-річчя на престолі: княгиня Шарлін і діти з’явилися з ним на урочистому заході

Княжа родина Монако / © Getty Images

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Князь та його дружина княгиня Шарлін, а також двоє їхніх дітей — принц Жак та принцеса Габріелла — були присутні на святкуванні 20-річчя правління Альбера II у Монако. Свято відбулося на Палацевій площі у Монако.

В атмосфері простоти та близькості князівська пара в оточенні дітей довго прогулювалася площею, вітаючи монегасків.

Князь Альбер II, принц Жак, принцеса Габріелла і княгиня Шарлін / © Getty Images

Вечір завершився моментом святкового настрою та сюрпризом, який ознаменувався частуванням усіх гостей тортом.

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Княгиня Шарлін з’явилася на святі в ніжно-рожевій сукні без рукавів асиметричного крою з тонким поясом на талії та у білих шкіряних туфлях-слінгбеках на невисоких підборах. Її світле волосся було зібране в низький пучок, на обличчі був гарний макіяж і перлинні сережки-цвяшки були у вухах.

Принцеса Габріелла та принц Жак / © Getty Images

Її дочка принцеса Габріелла носила білу мереживну сукню з поясом на талії, взута в білі босоніжки Dolce & Gabbana, а на голові у неї була заплетена коса, прикрашена квітами. А син принц Жак носив темно-синій класичний костюм, білу сорочку, синю краватку в принт і був взутий у чорні шкіряні туфлі. Князь Монако Альбер II одягнув світло-синій костюм, білу сорочку та червону краватку у білу смужку.

Нагадаємо, князь Монако Альбер ІІ розпочав правління з 6 квітня 2005 року після смерті його батька князя Реньє III. А під час передсмертної хвороби батька, від 31 березня 2005 року до смерті Реньє (6 квітня), Альбер був регентом.