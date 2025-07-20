ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
32
Час на прочитання
2 хв

Князь Альбер ІІ святкує 20-річчя на престолі: княгиня Шарлін і діти з’явилися з ним на урочистому заході

Княжа родина Монако зібралася на урочистому заході на честь 20-річного правління князя Альбера II.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Княжа родина Монако

Княжа родина Монако / © Getty Images

Князь та його дружина княгиня Шарлін, а також двоє їхніх дітей — принц Жак та принцеса Габріелла — були присутні на святкуванні 20-річчя правління Альбера II у Монако. Свято відбулося на Палацевій площі у Монако.

В атмосфері простоти та близькості князівська пара в оточенні дітей довго прогулювалася площею, вітаючи монегасків.

Князь Альбер II, принц Жак, принцеса Габріелла і княгиня Шарлін / © Getty Images

Князь Альбер II, принц Жак, принцеса Габріелла і княгиня Шарлін / © Getty Images

Вечір завершився моментом святкового настрою та сюрпризом, який ознаменувався частуванням усіх гостей тортом.

Княгиня Шарлін з’явилася на святі в ніжно-рожевій сукні без рукавів асиметричного крою з тонким поясом на талії та у білих шкіряних туфлях-слінгбеках на невисоких підборах. Її світле волосся було зібране в низький пучок, на обличчі був гарний макіяж і перлинні сережки-цвяшки були у вухах.

Принцеса Габріелла та принц Жак / © Getty Images

Принцеса Габріелла та принц Жак / © Getty Images

Її дочка принцеса Габріелла носила білу мереживну сукню з поясом на талії, взута в білі босоніжки Dolce & Gabbana, а на голові у неї була заплетена коса, прикрашена квітами. А син принц Жак носив темно-синій класичний костюм, білу сорочку, синю краватку в принт і був взутий у чорні шкіряні туфлі. Князь Монако Альбер II одягнув світло-синій костюм, білу сорочку та червону краватку у білу смужку.

Нагадаємо, князь Монако Альбер ІІ розпочав правління з 6 квітня 2005 року після смерті його батька князя Реньє III. А під час передсмертної хвороби батька, від 31 березня 2005 року до смерті Реньє (6 квітня), Альбер був регентом.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie