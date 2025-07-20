- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 32
- Час на прочитання
- 2 хв
Князь Альбер ІІ святкує 20-річчя на престолі: княгиня Шарлін і діти з’явилися з ним на урочистому заході
Княжа родина Монако зібралася на урочистому заході на честь 20-річного правління князя Альбера II.
Князь та його дружина княгиня Шарлін, а також двоє їхніх дітей — принц Жак та принцеса Габріелла — були присутні на святкуванні 20-річчя правління Альбера II у Монако. Свято відбулося на Палацевій площі у Монако.
В атмосфері простоти та близькості князівська пара в оточенні дітей довго прогулювалася площею, вітаючи монегасків.
Вечір завершився моментом святкового настрою та сюрпризом, який ознаменувався частуванням усіх гостей тортом.
Княгиня Шарлін з’явилася на святі в ніжно-рожевій сукні без рукавів асиметричного крою з тонким поясом на талії та у білих шкіряних туфлях-слінгбеках на невисоких підборах. Її світле волосся було зібране в низький пучок, на обличчі був гарний макіяж і перлинні сережки-цвяшки були у вухах.
Її дочка принцеса Габріелла носила білу мереживну сукню з поясом на талії, взута в білі босоніжки Dolce & Gabbana, а на голові у неї була заплетена коса, прикрашена квітами. А син принц Жак носив темно-синій класичний костюм, білу сорочку, синю краватку в принт і був взутий у чорні шкіряні туфлі. Князь Монако Альбер II одягнув світло-синій костюм, білу сорочку та червону краватку у білу смужку.
Нагадаємо, князь Монако Альбер ІІ розпочав правління з 6 квітня 2005 року після смерті його батька князя Реньє III. А під час передсмертної хвороби батька, від 31 березня 2005 року до смерті Реньє (6 квітня), Альбер був регентом.