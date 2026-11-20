Княгиня Шарлін / © Getty Images

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Насичена програма завершилася в Залі принців Гримальді-форуму, де члени княжої родини відвідали чудову виставу опери «Порги і Бес» американського композитора Джорджа Гершвіна.

Альбер II та його дружина Шарлін були присутні на вечорі у супроводі принцеси Кароліни Монакської.

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Князь Альбер II та княгиня Шарлін / © Getty Images

Ця подія мала особливе значення і для княгині Монако, роль якої в інституті зміцнилася після заяви її чоловіка. "Альберт II підтвердив, що його дружина буде призначена регентом князівства, якщо він не зможе виконувати свої обов'язки, поки принц Жак (син пари) ще неповнолітній", - заявив палац.

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Таким чином княгиня Шарлін візьме на себе відповідальність за керівництво реорганізованою Регентською радою, зміну, яка буде формалізована новим указом, який, як очікується, буде затверджено до кінця року. Це рішення знаменує собою новий розділ у її інституційній кар'єрі і робить цей Національний день особливо значущим для неї.

Княгиня Шарлін / © Getty Images

Раніше ми розповідали, який розкішний образ від Elie Saab княгиня Шарлін обрала для цього вечора.

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