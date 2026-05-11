Княжа родина Люксембургу поділилася святковою фотосесією на честь іменинника — принца Шарля
Принцу Шарлю Люксембурзькому 10 травня виповнилося шість років.
Великий князь Гійом та його дружина велика княгиня Стефанія поділилися у своєму Instagram серією святкових знімків із іменинником.
На фотографіях маленького принца зазнімковано в оточенні його батьків, а також молодшого на три роки брата — принца Франсуа. Брати були одягнені в однакові вбрання — світлі джемпери, під якими були білі сорочки та підібрані до луків світлі штани.
Іменинник також був зображений зі святковим тортом. А ще знімки були зроблені в саду на тлі красивих квітучих дерев, які оточували родину.
У Instagram у підписі до знімків сім’я написала, що вітає принца Шарля з днем народження.