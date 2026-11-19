Княжа родина Монако / © Getty Images

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Сім'я повним складом відвідала месу подяки у Соборі святого Миколая. Для головного державного свята країни князь Альбер II, княгиня Шарлін та їхні 11-річні близнюки — спадковий принц Жак та принцеса Габріелла — обрали парні, ідеально узгоджені образи.

На Шарлін був штанний костюм молочно-кремового відтінку з подовженим жакетом з коміром-стійкою та застібкою на обтягнуті тканиною ґудзики, прикрашений вишуканою об'ємною квітковою аплікацією вздовж застібки та по лінії плечей.

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Княжа родина Монако / © Getty Images

На голові Шарлін мала витончений мініатюрний капелюшок з квітковим декором, закріплений на гладкій зібраній зачісці і діамантові сережки-пусети були у вухах.

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Принцеса Габріелла продемонструвала парний образ з матір'ю — приталене пальто молочно-білого кольору довжиною міді з коміром-стійкою, обтягнутими тканиною ґудзиками і такою ж об'ємною квітковою аплікацією біля коміра і на лівому плечі. На грудях у неї була приколота мініатюрна державна нагорода. Волосся дівчинки було заплетено спереду в акуратні кіски з дрібними білими декоративними елементами.

Княжа родина Монако - Шарлін, Габріелла, Жак і Альбер II / © Getty Images

Княжа родина Монако прибула на месу / © Getty Images

Князь Альбер II вдягнув парадний мундир суверенного князя, як і його син — спадковий принц Жак — парадний мундир карабінерів Монако.

Днями княгиня Шарлін і князь Альбер II очолили церемонію вручення орденів Святого Карла і Гримальді. На заході був присутній і принц Жак.

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