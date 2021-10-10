Княгиня Монако Шарлін перенесла ще одну операцію

Княгині Шарлін належало пройти ще одну операцію перед її поверненням до Монако.

У п'ятницю, 8 жовтня, Її Високість мала знову повернутися до госпіталя, щоб їй зробили останню операцію. Шарлін, нагадаємо, лікує інфекцію лор-органів від червня і вже перенесла кілька оперативних втручань.

У заяві її фонду говорилося: "Її Світлість принцеса Монако Шарлін буде поміщена під загальний наркоз перед останньою процедурою, яка відбудеться сьогодні. Фонд принцеси Монако Шарлін бажає їй всього найкращого в цій останньої операції і в процесі її одужання".

княгиня Шарлін / Associated Press

43-річна дружина князя Альбера II залишається в Південній Африці від травня, куди приїхала у справах свого фонду з порятунку носорогів, а також планувала залишитися на невеликі канікули, але захворіла лор-інфекцією. Через те, що лікарі заборонили їй літати, княгиня не змогла повернутися назад до Монако і лікується в Південній Африці.

Раніше цього тижня, як повідомляв Hello!, князь Альбер II робив заяву, в якій говорив про майбутнє повернення його дружини додому після остаточної розмови з її лікарями через кілька днів. А також розповів про інші проблеми принцеси.

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / Associated Press

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