Княгиня Монако Шарлін поділилася сумною новиною

В Instagram дружина князя Монако Альбера II написала сумний допис про свого собаку, який помер.

43-річна принцеса повідомила в Instagram, що її улюблений собака раптово помер. Поділившись фотографією себе і свого цуценя, зробленого минулого Різдва, Шарлін написала: "Мій маленький ангел помер учора ввечері, його збило з ніг. Я так сумуватиму за тобою, Спочивай з миром", — написала Шарлін і додала смайлик з розбитим серцем.

Для Шарлін останні кілька місяців були важкими. Вона перебуває у Південній Африці, перенесла кілька операцій під загальним наркозом через інфекцію лор-органів. Раніше цього місяця їй зробили останню операцію і палац повідомляв, що Шарлін наприкінці жовтня має повернутися до Монако, до чоловіка та дітей.

Княгиня Шарлін із чоловіком та дітьми / Associated Press

Наразі точна дата її повернення додому не називається. Шарлін каже лише, що дуже сумує за своєю дочкою Габріеллою та сином Жаком. А її чоловік Альбер II запевняє, що жодних проблем у шлюбі вони не мають, його дружина збиралася до Південної Африки займатися благодійними проєктами і змушена була залишитися там через проблеми зі здоров'ям.

Читайте також:

Княгиня Шарлін показала, який вигляд має після останньої операції, але потім видалила фото

Опублікувала нове фото: княгиня Шарлін дуже сильно схудла

Чи буде розлучення: князь Альбер II висловився про шлюб із Шарлін

Княгиня Монако Шарлін до пластики і після неї (11 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання