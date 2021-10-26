Княгиня Монако Шарлін поділилася сумною новиною

В Instagram дружина князя Монако Альбера II написала сумний допис про свого собаку, який помер.
43-річна принцеса повідомила в Instagram, що її улюблений собака раптово помер. Поділившись фотографією себе і свого цуценя, зробленого минулого Різдва, Шарлін написала: "Мій маленький ангел помер учора ввечері, його збило з ніг. Я так сумуватиму за тобою, Спочивай з миром", — написала Шарлін і додала смайлик з розбитим серцем.
Для Шарлін останні кілька місяців були важкими. Вона перебуває у Південній Африці, перенесла кілька операцій під загальним наркозом через інфекцію лор-органів. Раніше цього місяця їй зробили останню операцію і палац повідомляв, що Шарлін наприкінці жовтня має повернутися до Монако, до чоловіка та дітей.
Наразі точна дата її повернення додому не називається. Шарлін каже лише, що дуже сумує за своєю дочкою Габріеллою та сином Жаком. А її чоловік Альбер II запевняє, що жодних проблем у шлюбі вони не мають, його дружина збиралася до Південної Африки займатися благодійними проєктами і змушена була залишитися там через проблеми зі здоров'ям.
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