Княгиня Шарлін готується повернутися до Монако: стало відомо коли це станеться

Є нова інформація про стан здоров'я принцеси Монако Шарлін.

Дружина князя Альбера II минулого тижня перенесла останню операцію під загальним наркозом, яка, як повідомляє Палац, минула успішно.

Повідомляється, що королівська особа повернеться до Монако в кінці цього місяця, пише видання HOLA!

княгиня Шарлін / Associated Press

43-річна Шарлін перенесла операцію під загальним наркозом в п'ятницю, 8 жовтня, в Південній Африці. Вона залишалася в країні від травня після того, як захворіла. У княгині розвинулася важка лорінфекція після проведеної процедури синусліфтингу в травні, коли вона ще перебувала в Монако. Шарлін заявляла, що не усвідомлювала, що у неї інфекція, поки не звернулася до фахівця після того, як її вуха почали сильно боліти. Відтоді вона перенесла вже кілька операцій під загальним наркозом, які минули успішно.

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / Associated Press

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За чотири місяці відсутності в Монако багато чуток з'явилося про те, що шлюб Шарлін і Альбера II на межі розриву. Але минулого місяця князь Монако, у якого в різні роки дійсно було багато любовних романів, заявив, що про розлучення не йдеться. "Вона поїхала з Монако не тому, що була засмучена. Вона поїхала, щоб виконати деяку роботу свого благодійного фонду з порятунку носорогів. А також трохи відпочити", — заявляв Альбер раніше.

Що ж хочеться сподіватися, що княгиня Шарлін дійсно незабаром повернеться додому до Монако до своїх 6-річних близнюків — принцеси Габріелли і принца Жака. І, звичайно, до чоловіка Альбера II.

Княгиня Шарлін з дітьми / Associated Press

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