Княгиня Шарлін не змогла розділити зі своїми дітьми їхній важливий день

Княгиня Шарлін не змогла розділити зі своїми дітьми їхній важливий день

Діти княгині Шарлін і князя Альбера II цього року пішли до школи.

6-річні близнюки принц Жак і принцеса Габріелла провели перший день в школі, але їхні мама княгиня Шарлін, на превеликий жаль, не могла бути присутньою з ними в цей важливий день.

Наразі Шарлін одужує від інфекції вуха, носа і горла в Південній Африці. Князь Альбер II нещодавно робив заяву, в якій повідомив, що є надія на те, що його дружина зможе повернутися до Монако у вересні, а не в жовтні, як було заплановано раніше. Але після цього Шарлін втратила свідомість і її екстрено доставили до госпіталя.

Княгиня Шарлін з дітьми / Associated Press

Пізніше палац випускав заяву і говорив, що Шарлін почувається добре і її здоров'ю нічого не загрожує.

Що ж стосується дітей, то їх супроводжував до школи батько князь Альбер II, вчитися вони будуть в приватній католицькій школі імені Франсуа д'Ассіза-Ніколя Барре.

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / Associated Press

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Зачіски княгині Монако Шарлін (12 фото)

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