Княгиня Шарлін опублікувала нові фото із сім'єю на честь Великодня

Княже подружжя Монако – Шарлін та Альбер II разом із дітьми – принцесою Габріеллою та принцом Жаком постали на нових святкових знімках, зроблених на честь Великодня.

Фотографіями поділилася на своїй сторінці в Instagram княгиня Шарлін.

На одному знімку княгиня зазнімкована в церкві зі своїми дітьми та чоловіком, князем Альбером II, а на наступних фото, якими вона поділилася у сторіз, сімейство заскочене у палацовому саду, вони зібралися навколо басейну з великоднім кошиком збоку.

Княже подружжя Монако з дітьми / Instagram княгині Шарлін

Усі четверо були у світлому одязі, на Шарлін була сукня з короткими рукавами, а ще вона знову повернула собі звичний відтінок волосся, цього разу перефарбувавшись із темного платинового блонда і зробивши ще коротшу стрижку. Шарлін обіймала дочку Габріеллу, а її чоловік Альбер поклав руку на плече сина Жака, продемонструвавши сімейне єднання.

Княже подружжя Монако з дітьми / Instagram княгині Шарлін

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"Щасливий Великдень", — коротко підписала знімки княгиня.

Раніше писали, що Шарлін знову покинула Монако, але невідомо, чи це правда, можливо, фото були зроблені раніше, а може бути нікуди княгиня і не виїжджала. Нагадаємо, кілька місяців Шарлін провела у швейцарській клініці, де лікувалася, але офіційний діагноз у палаці публічно не озвучували. До цього княгиня шість місяців перебувала на батьківщині в Південній Африці, де їй зробили чотири операції після серйозної інфекції лор-органів.

Княже подружжя Монако з дітьми / Instagram княгині Шарлін

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