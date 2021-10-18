Княгиня Шарлін показала, який вигляд має після останньої операції, але потім видалила фото

Княгиня Шарлін показала, який вигляд має після останньої операції, але потім видалила фото

Княгиня Шарлін перенесла останню операцію і збирається повертатися до Монако.

У своєму Instagram блогу дружина князя Монако Альбера II поділилася новим знімком, який, судячи з усього, був зроблений після того, як Шарлін зробили останню операцію.

Шанувальники Шарлін бажають їй якнайшвидшого відновлення і повернення додому до сім'ї та дітей. Княгиня опублікувала фотографію, на якій вона зображена разом з Місузулу каЗвелітіні, головою зулуської королівської сім'ї, і написала поруч: "Спасибі за вашу доброту і підтримку".

княгиня Шарлін / Instagram княгині Шарлін

Сотні шанувальників королівської сім'ї Монако написали їй в коментарях: "Спасибі вам за вашу прекрасну душу, вашу любов до Південної Африки і її народу. Я прошу вас слідувати своїй істині", "Мужність, принцесо, за яку ми вас любимо, нехай Бог захистить вас", "Приємно бачити, що ви маєте такою гарний вигляд, але наберіться сил!", — пишуть фоловери.

Пізніше ця фотографія Шарлін з її блогу з невідомої причини зникла. 8 жовтня, нагадаємо, Шарлін перенесла останню операцію під загальним наркозом, яка, як повідомляє Палац, минула успішно. У княгині розвинулася важка лорінфекція після проведеної процедури синусліфтингу в травні, коли вона ще перебувала в Монако. Шарлін заявляла, що не усвідомлювала, що у неї інфекція, поки не звернулася до фахівця після того, як її вуха почали сильно боліти.

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / Associated Press

Повідомляється, що королівська особа повернеться до Монако в кінці цього місяця.

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