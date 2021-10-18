Княгиня Шарлін показала, який вигляд має після останньої операції, але потім видалила фото

Княгиня Шарлін перенесла останню операцію і збирається повертатися до Монако.
У своєму Instagram блогу дружина князя Монако Альбера II поділилася новим знімком, який, судячи з усього, був зроблений після того, як Шарлін зробили останню операцію.
Шанувальники Шарлін бажають їй якнайшвидшого відновлення і повернення додому до сім'ї та дітей. Княгиня опублікувала фотографію, на якій вона зображена разом з Місузулу каЗвелітіні, головою зулуської королівської сім'ї, і написала поруч: "Спасибі за вашу доброту і підтримку".
Сотні шанувальників королівської сім'ї Монако написали їй в коментарях: "Спасибі вам за вашу прекрасну душу, вашу любов до Південної Африки і її народу. Я прошу вас слідувати своїй істині", "Мужність, принцесо, за яку ми вас любимо, нехай Бог захистить вас", "Приємно бачити, що ви маєте такою гарний вигляд, але наберіться сил!", — пишуть фоловери.
Пізніше ця фотографія Шарлін з її блогу з невідомої причини зникла. 8 жовтня, нагадаємо, Шарлін перенесла останню операцію під загальним наркозом, яка, як повідомляє Палац, минула успішно. У княгині розвинулася важка лорінфекція після проведеної процедури синусліфтингу в травні, коли вона ще перебувала в Монако. Шарлін заявляла, що не усвідомлювала, що у неї інфекція, поки не звернулася до фахівця після того, як її вуха почали сильно боліти.
Повідомляється, що королівська особа повернеться до Монако в кінці цього місяця.
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