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Княгиня Шарлін пояснила, навіщо видалила свій Instagram

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Княгиня Шарлін пояснила, навіщо видалила свій Instagram

Княгиня Шарлін / Фото: Getty Images

Нещодавно громадськість здивувала новина про те, що княгиня Монако Шарлін вирішила закрити свою сторінку у соціальній мережі Instagram.

Нещодавно в інтерв'ю, яке принцеса дала каналу News24, вона розповіла, що її дуже стомлюють чутки про її так зване розлучення з князем Альбером II, який є батьком її двох дітей.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Associated Press
Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Associated Press

"Я знаходжу чутки про мій шлюб такими, що втомлюють". Зокрема, вона мала на увазі заяви німецької газети Bild та французького видання Voici про те, що вона переїхала до Швейцарії та повернулася до Монако "за попередньою домовленістю" для проведення офіційних зустрічей із князем. Раніше ми розповідали, що у подружжя тепер суто ділові стосунки, повідомляє Daily Mail.

"Я просто не розумію, звідки взялися ці чутки", – прокоментувала інформацію княгиня.

Княгиня Шарлін з дітьми принцесою Габріеллою та принцом Жаком / © Getty Images
Княгиня Шарлін з дітьми принцесою Габріеллою та принцом Жаком / Фото: Getty Images

Чутки про розлучення пари ще більше посилилися цього літа, коли Шарлін видалила свій аккаунт в Instagram. Однак мати двох дітей пояснила свою позицію, заявивши, що вона зробила це виключно для захисту приватного життя її дітей. Вона розповіла, що хоче якнайдовше тримати близнюків подалі від "тиску" життя на публіці, хоча визнає, що вони вже починають це розуміти.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II з дітьми / © Getty Images
Княгиня Шарлін та князь Альбер II з дітьми / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
135
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