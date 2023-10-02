Княгиня Шарлін різко висловилася про своє "розлучення"

Княгиня Монако Шарлін назвала чутки про своє "розлучення" з князем Альбером II "втомливими".

В інтерв'ю південноафриканському каналу News24 принцеса сказала, що у шлюбі вона "безтурботна та щаслива". Про це пише Daily Mail.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Associated Press

"Я знаходжу чутки про мій шлюб такими, що втомлюють. Я просто не розумію, звідки беруться ці чутки", — прокоментувала свої стосунки з князем Альбером ІІ княгиня.

Нещодавно вона видалила свою сторінку в Instagram та пояснила таке рішення тим, що хотіла захистити конфіденційність своїх дітей.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Getty Images

Принцеса розповіла, що хоче вберегти своїх близнюків Жака та Габріеллу від тиску життя на очах у громадськості.

Нещодавно ми розповідали, що княгиня відвідала танцювальний вечір у Монако та з'явилася на публічному заході з новим кольором волосся.

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