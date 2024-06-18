Княгиня Шарлін та князь Альбер II зустріли Олімпійський вогонь у Монако

Франція готується прийняти XXXIII літні Олімпійські ігри, які відбудуться з 26 липня до 11 серпня 2024 року.

18 червня Олімпійський вогонь прибув до князівства Монако, яке стало однією із зупинок на шляху вогню, який досягне Парижа 26 липня.

Його Світлість принц Альбер II - президент Олімпійського комітету Монако, член комітету Olympic International від 1985 року та президент Комісії МОК зі сталого розвитку та спадщини. Альбер II п'ять разів брав участь у зимових Олімпійських іграх у складі збірної Монако.

Князь Альбер II та княгиня Шарлін / Фото: Getty Images

Сьогодні він зустрічав вогонь разом зі своєю дружиною княгинею Шарлін, яка 2000 року як професійна плавчиня представляла Південну Африку на Олімпійських іграх у Сіднеї, на яких посіла п'яте місце.

Шарлін та Альбер сьогодні з'явилися перед камерами в однакових спортивних луках і взуті у кросівки. Княгиня зробила прямий чубок, нафарбувала губи червоною помадою і одягла сережки-цвяшки з діамантами.

Князь Альбер II та княгиня Шарлін / Фото: Getty Images

На заході були присутні і діти пари – 9-річний принц Жак – спадкоємець престолу та його сестра принцеса Габріелла.

Читайте також: