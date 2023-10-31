Княгиня Шарлін та її чоловік Альбер II продемонстрували ніжні почуття на публіці

Гра відбулася між командами Новою Зеландією (All Blacks) та Південною Африкою (Спрінгбокс) на стадіоні "Стад де Франс" у Сен-Дені неподалік Парижа. Шарлін, яка родом із Південної Африки, приїхала підтримати команду.

Якоїсь миті під час спортивного заходу 45-річна принцеса Шарлін була сфотографована, коли обіймала та цілувала свого чоловіка на тлі перемоги команди з Південної Африки, яка обіграла суперників з рахунком 12-11.

На спортивному заході княгиня з'явилася у темному кашеміровому пальті від Max Mara, вартістю 5000 тисяч доларів. У її вухах були золоті сережки-кільця, на обличчі легкий денний макіяж, волосся укладене у стильну зачіску і кілька каблучок було на пальцях.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Getty Images

Її чоловік 65-річний князь Альбер мав елегантний вигляд у білій сорочці та червоній краватці, які він поєднував із темно-синім піджаком.

Кілька днів тому Шарлін також була помічена на чемпіонаті разом із чоловіком.

Княгиня Шарлін із чоловіком Альбером / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми писали, що княгиня Шарлін різко висловилася про своє "розлучення".

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