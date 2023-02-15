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Княгиня Шарлін у скромному луку та разом із чоловіком з'явилася на публічному заході

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Княгиня Шарлін у скромному луку та разом із чоловіком з'явилася на публічному заході

Княгиня Шарлін / Фото: Associated Press

Князь Альбер II та княгиня Шарлін разом відвідали захід у Монако.

Княже подружжя хоч рідко, але все ж таки виходить на публіку. На офіційній сторінці княжої родини опублікували кадри із заходу, де побувало подружжя.

"Альберт II та принцеса Шарлен взяли участь у підготовці операції #8МартаМонако (Міжнародний день прав жінок), створивши свої роботи з художником Mr OneTeas, які приєднаються до дітей Князівства", — підписали на сторінці фотографії, автором яких став штатний фотограф сім'ї Ерік Мафон.

Шарлін приїхала на захід у короткому чорному пальті, під яким була чорна водолазка і в штанях. Її волосся було акуратно укладене, а на обличчі був легкий денний макіяж. Князь теж одягнув пальто і сірий шарф на шиї.

Востаннє на публіці ми бачили сім'ю з дітьми наприкінці січня. Вони вийшли на балкон після служби на честь свята святої Девоти – покровительки Монако.

Княгиня Шарлін із чоловіком та дітьми / © Getty Images
Княгиня Шарлін із чоловіком та дітьми / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
785
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