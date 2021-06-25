Княгиня Шарлін випустила відео напередодні 10-річчя шлюбу з князем Альбером II

Тільки вчора ми гадали, куди ж поділася монакських княгиня і дружина князя Альбера II — Шарлін. На публіці її не бачили вже кілька місяців.

І ось в офіційному акаунті княгині Шарлін був опублікований ролик напередодні десятої річниці весілля з князем Альбером. Річницю пара відсвяткує 2 липня 2021 року. Щоб відзначити цю подію, яке святкуватиметься протягом двох днів, королівська пара випустить серію з десяти відеороликів, в яких будуть відзначені ключові моменти в їхніх стосунках.

Весілля Княгині Шарлін і князя Альбера II / Associated Press

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Трейлер серіалу вже був опублікований в акаунті княгині Шарлін в Instagram вчора, 24 червня. У ньому показано безліч романтичних моментів, включаючи весілля, а також те, як підбадьорював Шарлін її майбутній на той момент чоловік, коли вона була ще професійною плавчинею.

Ролик княгиня Шарлін підписала так: "З ювілеєм, Альберт. Дякую за благословення наших прекрасних дітей".

Княгиня Шарлін з дітьми / Associated Press

Минулого року, нагадаємо, Шарлін ділилася новими сімейними фотографіями на честь свята. Реєстрація шлюбу пари відбулася 1 липня 2011 року, в 2 липня відбулося вінчання.

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