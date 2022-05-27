Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Княгиня Шарлін вперше публічно прокоментувала чутки про розлучення із чоловіком князем Альбером II

Дата публікації
Перегляди
882
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Княгиня Шарлін вперше публічно прокоментувала чутки про розлучення із чоловіком князем Альбером II

Княгиня Шарлін / Фото: Associated Press

Чутки про розлад у сім'ї князя Монако Альбера II та княгині Шарлін ходять вже дуже давно. Відколи принцеса провела майже рік на своїй батьківщині в Південній Африці, а після ненадовго повернулася до Монако і знову поїхала на лікування до Швейцарії.

У новому інтерв'ю газеті Monaco-Matin 44-річна княгиня Шарлін прокоментувала зловісні плітки.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Associated Press
Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Associated Press

"Я досі жалкую, що деякі ЗМІ розпускають такі чутки про моє життя, мої стосунки. Як і всі інші, ми люди, і, як і у всіх людей, у нас є емоції та слабкості, тільки наша сім'я піддається впливу засобів масової інформації. Ми разом обговорювали ці шкідливі статті, і він (чоловік Шарлін князь Альбер II) зробив усе, щоб захистити мене та наших дітей", — сказала княгиня.

Шарлін розповіла, що дуже рада повернутися додому до сім'ї, і що дуже цінує ту любов та підтримку, яку отримала від королівських шанувальників.

Княгиня Шарлін із сином Жаком / © Associated Press
Княгиня Шарлін із сином Жаком / Фото: Associated Press

"Я дуже рада повернутися додому, до Монако, до своєї родини. Я отримала так багато позитивних і теплих повідомлень, коли була далеко від Монако, і я дякую всім за підтримку", — заявила Шарлін.

Нещодавно княгиня разом із дочкою принцесою Габріеллою відвідали Тиждень моди в Монте-Карло і Шарлін поділилася спільним знімком із дочкою у своєму блогу в Instagram. Багато фоловерів відзначили, що наразы княгиня маэ гарний вигляд, їй дуже пасує нова зачіска та колір волосся.

Княгиня Шарлін із дочкою принцесою Габріеллою / © Instagram княгині Шарлін
Княгиня Шарлін із дочкою принцесою Габріеллою / Фото: Instagram княгині Шарлін

Читайте також:

Наступна публікація