Княгиня Шарлін вперше публічно прокоментувала чутки про розлучення із чоловіком князем Альбером II

Чутки про розлад у сім'ї князя Монако Альбера II та княгині Шарлін ходять вже дуже давно. Відколи принцеса провела майже рік на своїй батьківщині в Південній Африці, а після ненадовго повернулася до Монако і знову поїхала на лікування до Швейцарії.

У новому інтерв'ю газеті Monaco-Matin 44-річна княгиня Шарлін прокоментувала зловісні плітки.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Associated Press

"Я досі жалкую, що деякі ЗМІ розпускають такі чутки про моє життя, мої стосунки. Як і всі інші, ми люди, і, як і у всіх людей, у нас є емоції та слабкості, тільки наша сім'я піддається впливу засобів масової інформації. Ми разом обговорювали ці шкідливі статті, і він (чоловік Шарлін князь Альбер II) зробив усе, щоб захистити мене та наших дітей", — сказала княгиня.

Шарлін розповіла, що дуже рада повернутися додому до сім'ї, і що дуже цінує ту любов та підтримку, яку отримала від королівських шанувальників.

Княгиня Шарлін із сином Жаком / Фото: Associated Press

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"Я дуже рада повернутися додому, до Монако, до своєї родини. Я отримала так багато позитивних і теплих повідомлень, коли була далеко від Монако, і я дякую всім за підтримку", — заявила Шарлін.

Нещодавно княгиня разом із дочкою принцесою Габріеллою відвідали Тиждень моди в Монте-Карло і Шарлін поділилася спільним знімком із дочкою у своєму блогу в Instagram. Багато фоловерів відзначили, що наразы княгиня маэ гарний вигляд, їй дуже пасує нова зачіска та колір волосся.

Княгиня Шарлін із дочкою принцесою Габріеллою / Фото: Instagram княгині Шарлін

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