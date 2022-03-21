Сильно схудла: княгиня Шарлін вперше з'явилася на публіці після тривалого лікування

Кілька тижнів тому княгиня Шарлін повернулася до Монако.

Стало відомо, що княгиня перебувала у швейцарській клініці les Alpes, вартістю 43 тисячі євро на тиждень, чотири місяці через хворобу. Мати двох дітей була госпіталізована до приватної швейцарської клініки наприкінці листопада, через кілька днів після її повернення до Монако після 10-місячного перебування у рідній Південній Африці.

Княгиня Шарлін / Getty Images

18 березня княгиня Шарлін вперше з'явилася на публіці. Вона відвідала поминальну службу за королем Гудвілллом Звелітіні в королівському палаці КваКхетхомтандайо в Нонгомі, Південна Африка.

Король Гудвілл Звелітіні помер 12 березня 2021 року у східному місті Дурбан у віці 72 роки, після кількох тижнів лікування захворювання, пов'язаного з діабетом. Його останки були доправлені назад на місце його народження, до невеликого південно-східного містечка Нонгома в провінції Ква-Зулу-Натал, де він був похований після півночі.

Княгиня Шарлін / Getty Images

Княгиня була одягнена в чорний жалобний одяг і з мереживною хусткою на голові. На знімках Шарлін була зазнімкована у супроводі Бріджіт Радебе — південноафриканської бізнес-леді тсванського походження. Неважко помітити, як сильно схудла Шарлін, а ще вона знову повернула собі світлий відтінок волосся.

Княгиня Шарлін та Бріджит Радебе / Getty Images

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