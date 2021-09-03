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Князь Альбер II повідомив, чи варто чекати на повернення його дружини Шарлін до Монако

Князь Альбер II повідомив, чи варто чекати на повернення його дружини Шарлін до Монако

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / Associated Press

Нещодавно принц Альбер II з двома спадкоємцями відвідував свою дружину княгиню Шарлін в ПАР.

У західних ЗМІ вже давно ходять чутки про те, що дружина князя насправді втекла до Південної Африки і не поспішає повертатися додому через проблеми в сімейному житті і розлучення пари не за горами.

Офіційна ж версія звучить так: "Княгиня Шарлін не може повернутися до Монако через проблеми зі здоров'ям". Минулого місяця вона перенесла кілька чергових операцій, які потрібно було зробити в зв'язку з лор-інфекцією, з якою колишня спортсменка бореться від середини літа.

княгиня Шарлін / © Associated Press
княгиня Шарлін / Associated Press

Князь Альбер II дав коментар щодо стану здоров'я його дружини і розповів про плани Шарлін.

"Вона дуже хоче повернутися додому і сподівається, що зможе знову возз'єднатися зі своєю родиною — цього разу в Монако — раніше, ніж очікувалося", — сказав принц Альбер виданню People. Раніше княгиня Монако говорила, що передбачає, що зможе повернутися додому не раніше жовтня. Поки що їй заборонено підніматися на борт літака, тому що проблеми з вухами носять такий характер, який не дозволяє їй літати.

У своєму першому інтерв'ю відтоді, як він повернувся з поїздки до дружини разом з дітьми до Південної Африки, 63-річний князь представив оновлену медичну інформацію і відреагував на повідомлення ЗМІ, які припускають, що проблеми в шлюбі, а не проблеми зі здоров'ям, тримають їхню сім'ю окремо одне від одного.

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"Дата її повернення до Монако залежить від того, що скажуть лікарі, і якщо її прогрес продовжиться, вона могла б спланувати свою подорож вже цього місяця. Я знаю, що вона сказала, що, можливо, це буде кінець жовтня, але це було до крайньої зустрічі з лікарями. Я майже впевнений, що ми зможемо трохи скоротити цей термін", — заявив Альбер II.

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