Князь Альбер II розповів новини про здоров'я його дружини - княгині Шарлін

Князь Монако Альберт ІІ поділився новинами про стан здоров'я своєї дружини Шарлін, яка у січні відсвяткувала 44-річчя.

У коментарі місцевій газеті Monaco-Matin князь Альбер розповів, що Шарлін почувається краще і продовжує одужувати.

"Принцеса Шарлен почувається набагато краще, і я сподіваюся, що вона дуже скоро повернеться до князівства", — сказав 63-річний князь.

Княгиня Шарлін та князь Монако / Associated Press

Шарлін була госпіталізована до лікувального закладу за межами Монако у листопаді 2021 року, через кілька днів після того, як повернулася з Південної Африки, де понад п'ять місяців лікувалася від інфекції лор-органів та ускладнень, та перенесла чотири оперативні втручання.

Княгиня Шарлін / Associated Press

У грудні князь Альбер II заявляв, що Шарін "одужує задовільним і обнадійливим чином". Більше жодних подробиць про стан здоров'я княгині не повідомляється. У січні Шарлін пропустила День святої Девоти, а замість неї з князем Альбером II та дітьми з'явилася на публіці його старша сестра, принцеса Кароліна.

Князь Монако Альбер із сестрами / Getty Images

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