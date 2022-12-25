Князь Альбер II розповів, які подарунки приготував на Різдво дітям та дружині Шарлін

Князь Альбер II розповів пресі, які подарунки цього року приготував своїм дітям і натякнув, що подарує своїй дружині княгині Шарлін.
У коментарі журналу People князь Альбер II розповів, що, звичайно ж, дарує подарунки своїм дітям та дружині. Але купує їх практично в останній момент.
"Це був напружений рік, дуже напружені останні кілька тижнів. Було багато подорожей, і цього тижня маю ще багато зустрічей", — каже Альбер II.
Цього року 8-річні близнюки Жак і Габріелла отримають як подарунки різні ігри та іграшки. Князь розповів, що їхній інтерес до персонажів постійно змінюється.
"Жака дуже довгий період любив Super Mario, але зараз він ніби вже починає захоплюватися іншими сферами", — розповів Альбер II, а у що полюбляє грати принцеса Габріелла, князь не розповів.
Альбер приготував дружині Шарлін також щось особливе. Що за сюрприз він не розкрив, але натякнув, що це практичний подарунок. І це те, чого вона хотіла. "І, можливо, це не єдиний подарунок, який я збираюся зробити їй, добре? Цього року може бути два різні подарунки", — сказав князь.
Святкувати Різдво князівська сім'я планує в Монако. А потім вирушить у сімейну відпустку на тиждень, але куди поїдуть, Альбер ІІ не розповів.
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