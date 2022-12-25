Князь Альбер II розповів, які подарунки приготував на Різдво дітям та дружині Шарлін

Князь Альбер II розповів пресі, які подарунки цього року приготував своїм дітям і натякнув, що подарує своїй дружині княгині Шарлін.

У коментарі журналу People князь Альбер II розповів, що, звичайно ж, дарує подарунки своїм дітям та дружині. Але купує їх практично в останній момент.

"Це був напружений рік, дуже напружені останні кілька тижнів. Було багато подорожей, і цього тижня маю ще багато зустрічей", — каже Альбер II.

Цього року 8-річні близнюки Жак і Габріелла отримають як подарунки різні ігри та іграшки. Князь розповів, що їхній інтерес до персонажів постійно змінюється.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II з дітьми / Фото: Associated Press

"Жака дуже довгий період любив Super Mario, але зараз він ніби вже починає захоплюватися іншими сферами", — розповів Альбер II, а у що полюбляє грати принцеса Габріелла, князь не розповів.

Альбер приготував дружині Шарлін також щось особливе. Що за сюрприз він не розкрив, але натякнув, що це практичний подарунок. І це те, чого вона хотіла. "І, можливо, це не єдиний подарунок, який я збираюся зробити їй, добре? Цього року може бути два різні подарунки", — сказав князь.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Getty Images

Святкувати Різдво князівська сім'я планує в Монако. А потім вирушить у сімейну відпустку на тиждень, але куди поїдуть, Альбер ІІ не розповів.

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