Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Князь Альбер II розповів, які подарунки приготував на Різдво дітям та дружині Шарлін

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
177
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Князь Альбер II розповів, які подарунки приготував на Різдво дітям та дружині Шарлін

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Associated Press

Князь Альбер II розповів пресі, які подарунки цього року приготував своїм дітям і натякнув, що подарує своїй дружині княгині Шарлін.

У коментарі журналу People князь Альбер II розповів, що, звичайно ж, дарує подарунки своїм дітям та дружині. Але купує їх практично в останній момент.

"Це був напружений рік, дуже напружені останні кілька тижнів. Було багато подорожей, і цього тижня маю ще багато зустрічей", — каже Альбер II.

Цього року 8-річні близнюки Жак і Габріелла отримають як подарунки різні ігри та іграшки. Князь розповів, що їхній інтерес до персонажів постійно змінюється.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II з дітьми / © Associated Press
Княгиня Шарлін та князь Альбер II з дітьми / Фото: Associated Press

"Жака дуже довгий період любив Super Mario, але зараз він ніби вже починає захоплюватися іншими сферами", — розповів Альбер II, а у що полюбляє грати принцеса Габріелла, князь не розповів.

Альбер приготував дружині Шарлін також щось особливе. Що за сюрприз він не розкрив, але натякнув, що це практичний подарунок. І це те, чого вона хотіла. "І, можливо, це не єдиний подарунок, який я збираюся зробити їй, добре? Цього року може бути два різні подарунки", — сказав князь.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images
Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Getty Images

Святкувати Різдво князівська сім'я планує в Монако. А потім вирушить у сімейну відпустку на тиждень, але куди поїдуть, Альбер ІІ не розповів.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
177
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація