Князь Альбер II вивів дітей на суботник, але їхня мама Шарлін не прийшла

Княгиня перебуває в Південній Африці, куди поїхала, щоб підтримати благодійні заходи з плавання.

А в цей час двоє її дітей – принц Жак і принцеса Габріелла – разом з їхнім батьком князем Альбером ІІ взяли участь у Всесвітньому дні прибирання, організованому у Князівстві.

Фотографіями із заходу, на якому 8-річні близнюки збирали сміття до пакетів, поділилися на офіційній сторінці княжого подружжя у Facebook.

Принцеса Габріелла була у джинсовому комбінезоні, а її брат Жак у білих шортах і блакитній футболці-поло. Вони обоє були в білих бейсболках і взуті в білі кросівки. Їхній батько Альбер також одягнув шорти та червону футболку-поло і допомагав дітям збирати сміття.

Нагадаємо, раніше палац ділився фото, як княгиня Шарлін і князь Альбер відводили дітей до школи.

Читайте також: