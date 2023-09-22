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Князь Альбер II вивів дітей на суботник, але їхня мама Шарлін не прийшла

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Князь Альбер II вивів дітей на суботник, але їхня мама Шарлін не прийшла

Принц Жак і принцеса Габріелла / Фото: Getty Images

Княгиня перебуває в Південній Африці, куди поїхала, щоб підтримати благодійні заходи з плавання.

А в цей час двоє її дітей – принц Жак і принцеса Габріелла – разом з їхнім батьком князем Альбером ІІ взяли участь у Всесвітньому дні прибирання, організованому у Князівстві.

Фотографіями із заходу, на якому 8-річні близнюки збирали сміття до пакетів, поділилися на офіційній сторінці княжого подружжя у Facebook.

Принцеса Габріелла була у джинсовому комбінезоні, а її брат Жак у білих шортах і блакитній футболці-поло. Вони обоє були в білих бейсболках і взуті в білі кросівки. Їхній батько Альбер також одягнув шорти та червону футболку-поло і допомагав дітям збирати сміття.

Нагадаємо, раніше палац ділився фото, як княгиня Шарлін і князь Альбер відводили дітей до школи.

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Дата публікації
Перегляди
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