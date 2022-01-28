Князь Альбер II з дітьми та сестрою принцесою Кароліною вітали підданих з балкона палацу

Вчора у Монако святкували національне свято – День святої Девоти.
Вдень князь Альбер II разом із дітьми – принцом Жаком та принцесою Габріеллою брали участь у підпалі вітрильного човна, щоб вшанувати пам'ять свого святого покровителя, а після цього відбулася святкова меса.
Вже після меси Альбер II разом із сестрою принцесою Кароліною, а також двома дітьми привітав натовп із балкону княжого палацу під час церемонії Sainte Devote.
Князь був одягнений у синій класичний костюм, білу сорочку та червону краватку. Його 7-річна дочка принцеса Габріелла була в червоній сукні і з чорним обручем з перлинами у волоссі, а її брат-близнюк принц Жак – у чорному костюмі з червони окантуванням, чорною сорочкою та з чорною краваткою у червону цятку. Принцеса Кароліна одягла твідове пальто та сережки-висячки з червоним камінням.
Княгиня Монако Шарлін, мама Жака та Габріелли та дружина Альбера II на святі не була присутня. Королівська особа перебуває на лікуванні у невідомому місці.
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