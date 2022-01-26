Княжий палац Монако поділився зворушливим відео на честь дня народження княгині Шарлін

Вчора, 25 січня, княгиня Монако Шарлін відсвяткувала свій 44 день народження.

Вперше за довгий час відсутності на публіці Шарлін опублікувала відео в Instagram. Цей ролик змонтував з ініціативи королівської сім'ї Фонд принцеси Монако Шарлін у Південній Африці. У відео представлені дитячі знімки Шарлін, підліткові фотографії та кадри основних моментів життя принцеси Монако.

"@pcmfsouthafrica З днем народження, принцесо Шарлін! Ми шануємо вас за те, як багато ви завжди віддаєте, щоб змінити життя людей у всьому світі, ваша пристрасть і відданість порятунку та зміни життів дійсно надихають ❤️", — написано у підписі до ролика, перепост якого з'явився на сторінці Шарлін.

"Ми віримо, що це відео про вашу подорож нагадає вам, наскільки вас люблять і цінують", — доповнено відео такими словами.

Але невідомо, чи справді це княгиня Шарлін сама зробила перепост у себе на сторінці, чи це зробив хтось із палацу чи наближених до неї людей. Княжий палац Монако також поділився цим же відео на своїй офіційній сторінці в Facebook.

Нагадаємо, у листопаді було підтверджено, що княгиня Шарлін вирушила до лікувального закладу за межами Монако. А минулого місяця чоловік Шарлін – князь Монако Альбер II розповів, що Шарлін одужує, але поки що залишається у медичному закладі. Відомо також, що під час різдвяних канікул Шарлін відвідували чоловік та діти.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Associated Press

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