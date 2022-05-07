Кофту Зеленського за 383 гривні з легкої руки Бориса Джонсона продали на аукціоні за рекордну суму

У Лондоні на аукціоні зі збору коштів на потреби України продали флісову кофту президента Володимира Зеленського, яка була на ньому під час зустрічі з Борисом Джонсоном у Києві.
Ми вже детально розбирали образ президента Зеленського в день тієї знаменної зустрічі. На Зеленському була оливкова кофта на блискавці з флісом, ціна якої становить 383 гривні, футболка-хакі за 200 гривень, кросівки Saucony jazz camo, вартістю 1959 гривень, тактичні штани Rip Stop Dark за 1010 гривень.
Вбрання, обране для зустрічі з британським політиком, коштувало главі країни близько 120 доларів, це приблизно 3530 гривень.
Тепер видання The Telegraph повідомляє, що флісова кофта Зеленського пішла з молотка за 90 тисяч фунтів стерлінгів (понад 111 тисяч доларів). Початкова ціна лота становила 50 тисяч фунтів стерлінгів (майже 62 тисячі доларів).
Як пише видання, перед початком аукціону виступив добрий друг України – Борис Джонсон. Він заявив, що ціна на одяг має бути набагато вищою за її стартову ціну в 50 000 фунтів стерлінгів і закликав учасників торгів не скупитися.
Президент Зеленський також виступив під час аукціону відеозв'язком та похвалив Велику Британію та хороброго Бориса Джонсона, який так сильно підтримує нашу країну.
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