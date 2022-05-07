Кофту Зеленського за 383 гривні з легкої руки Бориса Джонсона продали на аукціоні за рекордну суму

Кофту Зеленського за 383 гривні з легкої руки Бориса Джонсона продали на аукціоні за рекордну суму

У Лондоні на аукціоні зі збору коштів на потреби України продали флісову кофту президента Володимира Зеленського, яка була на ньому під час зустрічі з Борисом Джонсоном у Києві.

Ми вже детально розбирали образ президента Зеленського в день тієї знаменної зустрічі. На Зеленському була оливкова кофта на блискавці з флісом, ціна якої становить 383 гривні, футболка-хакі за 200 гривень, кросівки Saucony jazz camo, вартістю 1959 гривень, тактичні штани Rip Stop Dark за 1010 гривень.

Володимир Зеленський та Борис Джонсон у Києві / Associated Press

Вбрання, обране для зустрічі з британським політиком, коштувало главі країни близько 120 доларів, це приблизно 3530 гривень.

Володимир Зеленський та Борис Джонсон у Києві / Associated Press

Тепер видання The Telegraph повідомляє, що флісова кофта Зеленського пішла з молотка за 90 тисяч фунтів стерлінгів (понад 111 тисяч доларів). Початкова ціна лота становила 50 тисяч фунтів стерлінгів (майже 62 тисячі доларів).

Володимир Зеленський та Борис Джонсон у Києві / Associated Press

Як пише видання, перед початком аукціону виступив добрий друг України – Борис Джонсон. Він заявив, що ціна на одяг має бути набагато вищою за її стартову ціну в 50 000 фунтів стерлінгів і закликав учасників торгів не скупитися.

Володимир Зеленський та Борис Джонсон у Києві / Associated Press

Президент Зеленський також виступив під час аукціону відеозв'язком та похвалив Велику Британію та хороброго Бориса Джонсона, який так сильно підтримує нашу країну.

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