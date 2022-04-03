Коханка "фюрера" обігнала Тайсона: стало відомо, скільки грошей на рахунках у Аліни Кабаєвої

Де ховається коханка президента Путіна – в минулому спортсменка Аліна Кабаєва – невідомо нікому. А ось її статки зараз активно обговорюється у західній пресі.

Повідомляється, що статки коханки кремлівського диктатора втричі більші, ніж у легендарного колишнього чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Майка Тайсона. Як пише Mirror, завдяки роботі Кабаєвої як гімнастки, політикині і медіамагнатки, її статки оцінюються в 7,6 мільйона фунтів стерлінгів. У той час, як у дворазового колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Майка Тайсона на рахунках лише 2,3 мільйона фунтів стерлінгів.

Майк Тайсон / instagram.com/miketyson

Відомо, що Тайсон заробив за час своєї спортивної кар'єри 300 мільйонів фунтів стерлінгів, але вважається, що після виходу на пенсію його статки значно зменшилися.

Аліна Кабаєва / Getty Images

Колись олімпійська чемпіонка Аліна Кабаєва за свою кар'єру здобула медалі на двох Олімпійських іграх. Вона виграла золото у 16 років, у художній гімнастиці та бронзу у багатоборстві на Олімпійських іграх 2000 року в Сіднеї. Чотири роки по тому вона повторила подвиг, знову вигравши золото в Афінах. Поряд із цим вона виграла дев'ять золотих медалей чемпіонатів світу та ще 15 на чемпіонатах Європи.

Аліна Кабаєва / Getty Images

Однак після її виходу на "пенсію" 2007 року якраз і почали циркулювати чутки про можливі стосунки Аліни з Володимиром Путіним. Що, ймовірно, сприяло тому, щоб фінансові статки ексспортсменки помітно збільшилися.

Аліна Кабаєва та Володимир Путін / Getty Images

Передбачалося, що зараз Кабаєва з дітьми живе у Швейцарії, але нещодавно Федеральний департамент юстиції та поліції Швейцарії (FDJP) повідомив RTS, що було проведено необхідні перевірки та немає жодних ознак присутності громадянки Кабаєвої в країні.

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