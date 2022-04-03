Коханка "фюрера" обігнала Тайсона: стало відомо, скільки грошей на рахунках у Аліни Кабаєвої

Де ховається коханка президента Путіна – в минулому спортсменка Аліна Кабаєва – невідомо нікому. А ось її статки зараз активно обговорюється у західній пресі.
Повідомляється, що статки коханки кремлівського диктатора втричі більші, ніж у легендарного колишнього чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Майка Тайсона. Як пише Mirror, завдяки роботі Кабаєвої як гімнастки, політикині і медіамагнатки, її статки оцінюються в 7,6 мільйона фунтів стерлінгів. У той час, як у дворазового колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Майка Тайсона на рахунках лише 2,3 мільйона фунтів стерлінгів.
Відомо, що Тайсон заробив за час своєї спортивної кар'єри 300 мільйонів фунтів стерлінгів, але вважається, що після виходу на пенсію його статки значно зменшилися.
Колись олімпійська чемпіонка Аліна Кабаєва за свою кар'єру здобула медалі на двох Олімпійських іграх. Вона виграла золото у 16 років, у художній гімнастиці та бронзу у багатоборстві на Олімпійських іграх 2000 року в Сіднеї. Чотири роки по тому вона повторила подвиг, знову вигравши золото в Афінах. Поряд із цим вона виграла дев'ять золотих медалей чемпіонатів світу та ще 15 на чемпіонатах Європи.
Однак після її виходу на "пенсію" 2007 року якраз і почали циркулювати чутки про можливі стосунки Аліни з Володимиром Путіним. Що, ймовірно, сприяло тому, щоб фінансові статки ексспортсменки помітно збільшилися.
Передбачалося, що зараз Кабаєва з дітьми живе у Швейцарії, але нещодавно Федеральний департамент юстиції та поліції Швейцарії (FDJP) повідомив RTS, що було проведено необхідні перевірки та немає жодних ознак присутності громадянки Кабаєвої в країні.
Читайте також: