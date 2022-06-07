Коханка Путіна не засмутиться: чому Кабаєвій не страшні санкції

Канада та Велика Британія запровадили санкції проти неофіційної дружини кремлівського лідера – Аліни Кабаєвої. Однак у російських ЗМІ існує думка, що санкції для гімнастки не страшні і пояснюють чому.
"Заходи посилюють тиск на російське керівництво з метою припинення його безглуздої війни, яка призвела до втрат тисяч життів, поставила під загрозу продовольчу безпеку мільйонів та викликала невимовний біль та страждання. Канада продовжує закликати до дипломатичного рішення", — йшлося у повідомленні Канади.
Втім, у Росії вважають, що санкції проти Кабаєвої запровадили безглуздо. Мовляв із Держдуми Аліна давно пішла (2014 року), а окрім спорту та благодійності, нічим не займається.
Блогерка та бізнесвумен Яна Муратова заявила, вважає, що Кабаєва навряд чи постраждає від запровадження нових санкцій. Адже головне в її житті – це кохання. "Аліна Кабаєва - видатна спортсменка, і те, що Захід запровадив санкції, це говорить про їхню слабкість! Я вважаю, вводити обмеження людям, які мають величезні заслуги у спорті, зокрема і світовому, це абсурд! Але Аліна точно не засмутиться, у нас величезна країна, яку вона любить! І в якій її люблять!!! А поки собаки гавкають, караван йде..." — заявила в коментарі Дні.ру пані Муратова.
Докладніше про те, хто така Аліна Кабаєва ми писали ось тут.
Нагадаємо, вважається, що офіційні активи Путіна скромні, його спосіб життя фінансується групою сім'ї, друзів та еліти, а Кабаєва – одна з цих людей.
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