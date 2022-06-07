Коханка Путіна не засмутиться: чому Кабаєвій не страшні санкції

Канада та Велика Британія запровадили санкції проти неофіційної дружини кремлівського лідера – Аліни Кабаєвої. Однак у російських ЗМІ існує думка, що санкції для гімнастки не страшні і пояснюють чому.

"Заходи посилюють тиск на російське керівництво з метою припинення його безглуздої війни, яка призвела до втрат тисяч життів, поставила під загрозу продовольчу безпеку мільйонів та викликала невимовний біль та страждання. Канада продовжує закликати до дипломатичного рішення", — йшлося у повідомленні Канади.

Втім, у Росії вважають, що санкції проти Кабаєвої запровадили безглуздо. Мовляв із Держдуми Аліна давно пішла (2014 року), а окрім спорту та благодійності, нічим не займається.

Аліна Кабаєва / Фото: Associated Press

Блогерка та бізнесвумен Яна Муратова заявила, вважає, що Кабаєва навряд чи постраждає від запровадження нових санкцій. Адже головне в її житті – це кохання. "Аліна Кабаєва - видатна спортсменка, і те, що Захід запровадив санкції, це говорить про їхню слабкість! Я вважаю, вводити обмеження людям, які мають величезні заслуги у спорті, зокрема і світовому, це абсурд! Але Аліна точно не засмутиться, у нас величезна країна, яку вона любить! І в якій її люблять!!! А поки собаки гавкають, караван йде..." — заявила в коментарі Дні.ру пані Муратова.

Аліна Кабаєва / Фото: Associated Press

Докладніше про те, хто така Аліна Кабаєва ми писали ось тут.

Нагадаємо, вважається, що офіційні активи Путіна скромні, його спосіб життя фінансується групою сім'ї, друзів та еліти, а Кабаєва – одна з цих людей.

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