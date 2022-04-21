Коханка Путіна знайшлася у Москві: Кабаєва показала обличчя після пластики

Коханка Путіна знайшлася у Москві: Кабаєва показала обличчя після пластики

Аліна Кабаєва втекла зі Швейцарії до Росії.

Неофіційна дружина президента Росії Путіна та мати його дітей – Аліна Кабаєва, яка донедавна, за чутками, переховувалася у Швейцарії, знайшлася. Жінка з'явилася на першій репетиції свого фестивалю на "ВТБ-Арені" у Москві, пише пропагандистське видання Spletnik.

Фото подружки "фюрера" потрапило до соцмережі. Кабаєва з радістю фотографувалася з учасниками та тренерами фестивалю.

Користувачі Мережі помітили на її пальці обручку. Але це не єдине, що привернула увагу. Вони також активно обговорюють зміни у зовнішності гімнастки.

Судячи з фото, Кабаєва стала ще більш схожою на свого коханого – Путіна. Мабуть, до її обличчя приклав руку їхній сімейний пластичний хірург.

Аліна Кабаєва - Путін

Цікаво, хто Аліну надихнув на пластику обличчя: коханий чи кума "фюрера" — Оксана Марченко ?

До речі, востаннє на публіку Кабаєва виходила у грудні 2021 року – вона відвідала відкриття власного турніру "Небесна грація".

Аліна Кабаєва / Getty Images

Аліна Кабаєва / Associated Press

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