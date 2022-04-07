Коханку Путіна — Аліну Кабаєву — намагаються "врятувати" від санкцій

Але це навряд чи вийде, оскільки санкції наздогнали вже найближче коло президента РФ Путіна, зокрема його старших дочок.

5 квітня російський опозиціонер Олексій Навальний опублікував у твітері пост, в якому заявив, що проти пані Кабаєвої та інших топменеджерів Національної медіа групи мають бути запроваджені санкції за розпалювання війни в Україні.

8/10 Ну і хочу нагадати, що Національна Медіа Група, яка володіє левовою часткою цього апарату брехні, безсумнівно, належить Путіну особисто, зокрема, тому навіть формально очолюється коханкою Путіна Аліною Кабаєвою (див. наше розслідування “Палац для Путіна”). — Alexey Navalny (@navalny) April 5, 2022

Через день із офіційного сайту Національної медіа групи видалили слайд про голову її ради директорів Аліну Кабаєву, яку називають коханкою президента Путіна та матір'ю його дітей. На це звернув увагу соратник Навального Георгій Албуров, він написав у твітері:

⚡⚡⚡ Здається, за один день ми звільнили Кабаєву та позбавили її мільярдного доходу. Її сторінка зникла із сайту Національної Медіа Групи. Вчора, коли я викладав тред, сторінка Кабаєва була на місці. А зараз її немає.

Хахаха, вони реально вірять, що це допоможе уникнути санкцій https://t.co/u2GEbYil80 . — Георгій Албуров (@alburov) April 6, 2022

Як повідомляє, zona.media, Національна медіа група повністю або частково володіє Першим каналом, РЕН ТВ, СТС, газетою "Известия", Life.ru, телеграм-каналом Mash, онлайн-кінотеатром More.tv та кількома кінокомпаніями. А пані Кабаєва очолювала раду директорів компанії від 2014 року, після того, як достроково склала повноваження депутатки Держдуми.

9/10 Необхідно вжити найрішучіших заходів для того, щоб утруднити роботу цих спадкоємців Геббельса. Від повної заборони на постачання та обслуговування обладнання до пошуку їх активів на заході та візових “чорних списків”. — Alexey Navalny (@navalny) April 5, 2022

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