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Коханку Путіна — Аліну Кабаєву — намагаються "врятувати" від санкцій

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Коханку Путіна — Аліну Кабаєву — намагаються "врятувати" від санкцій

Аліна Кабаєва / Getty Images

Але це навряд чи вийде, оскільки санкції наздогнали вже найближче коло президента РФ Путіна, зокрема його старших дочок.

5 квітня російський опозиціонер Олексій Навальний опублікував у твітері пост, в якому заявив, що проти пані Кабаєвої та інших топменеджерів Національної медіа групи мають бути запроваджені санкції за розпалювання війни в Україні.

Через день із офіційного сайту Національної медіа групи видалили слайд про голову її ради директорів Аліну Кабаєву, яку називають коханкою президента Путіна та матір'ю його дітей. На це звернув увагу соратник Навального Георгій Албуров, він написав у твітері:

Як повідомляє, zona.media, Національна медіа група повністю або частково володіє Першим каналом, РЕН ТВ, СТС, газетою "Известия", Life.ru, телеграм-каналом Mash, онлайн-кінотеатром More.tv та кількома кінокомпаніями. А пані Кабаєва очолювала раду директорів компанії від 2014 року, після того, як достроково склала повноваження депутатки Держдуми.

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