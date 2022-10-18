Кохання переможе: як українці одружуються та вінчаються під час війни

За перші пів року 2022-го в Україні було зареєстровано рекордну кількість шлюбів — 103 903. Це на 21% більше, ніж за той же період 2021 року та абсолютний рекорд за останні 7 років. Багато шлюбів було укладено на передовій, під час ротації або перед відправленням на фронт. У них не було особливої урочистості та пишних суконь, але саме тому вони настільки зворушливі та романтичні. Ми зібрали деякі історії у фотографіях, щоб показати вам цих людей, адже вони захоплюють.

На цих чудових фото снайперка з позивним "українська Жанна Д'Арк" Євгенія Емеральд та Євген Стипанюк. Вони познайомилися під час війни та вирішили одружитися у День захисників та захисниць, який Україна святкувала 14 жовтня. Весілля відіграли просто на передовій у Харківській області, а розписав закоханих генерал ЗСУ.

Також під час війни вийшла заміж і Леся Литвинова – співзасновниця та голова благодійного фонду "Свої".

Вийшла заміж і стендап-комікеса Настя Зухвала відома за шоу "Розсміши коміка", "Богиня шопінгу" та знаменитим стендапом про "рафіновану агресію до русни". Обранцем дівчини став комік Сергій Липко. Розписалася пара за день до того, як Сергій подався на фронт.

Настя Зухвала та Сергій Липко / Фото: Associated Press

Не минулося і без вінчання. Журналістка ТСН Юлія Кирієнко влаштувала для чоловіка-військового Євгена їхнє таємне вінчання, як колись він для неї – весілля.

Юлія Кирієнко з чоловіком / Фото: Юлія Кирієнко

Одружився з коханою і блогер, продюсер, співак та актор Діма Варварук. З Яною вони вирішили розписатися без шуму та камер.

Дмитро Варварук із дружиною / Фото: instagram.com/dima_varvaruk

На цих кадрах український солдат та водій швидкої допомоги Ігор Курило з дружиною. Пара розписалася у Харкові у вересні.

Ігор Курило з дружиною / Фото: Getty Images

Український військовий із позивним "Карп" та волонтер Ганна вінчаються на Харківщині 24 липня.

Фото: Associated Press

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