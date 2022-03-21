Аліна Пономаренко створює неймовірні колажі із зірками, які підтримали Україну

Роботами дівчина ділиться на своїй сторінці у Instagram.

Колажистка з Києва Аліна Пономаренко на знак подяки знаменитостям, які підтримують Україну, створює оригінальні колажі в етнічному українському стилі. Свої роботи дівчина створює за допомогою Photoshop та Adobe Illustrator, а зірки на її роботах одягнені в українське національне вбрання з вишивкою.

Так Аліна вже створила колажі з Бенедиктом Камбербетчем, Демною Гвасалією, Сарою Джесікою Паркер, Мадонною, Вікторією та Девідом Бекхемами та безліччю інших зірок, які голосно заявили про свою підтримку українцям.

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