Коли мама затьмарила дочку: королева Єлизавета II з принцесою Анною приїхали до Глазго

Сьогодні до королеви Єлизавети II в турі Шотландією приєдналася її 70-річна донька принцеса Анна.

Монархиня і принцеса відвідали Дитячий лісової проєкт в Глазго. Проєкт "Дитячий ліс" — це виділена зелена зона, призначена для того, щоб з'єднати місцевих жителів з природою і об'єднати співтовариство за допомогою таких заходів на свіжому повітрі, як садівництво, бджільництво та інші.

Королева Єлизавета II / Getty Images

Її Величність сьогодні має чудовий вигляд в синьому пальті і капелюсі, прикрашеному квітами. На пальті у Єлизавети II, як завжди, була пришпилена брошка, цього разу вона вибрала прикрасу з величезним сапфіровим каменем в золотій оправі, яка раніше належала принцу Альберту і стала весільним подарунком принца його майбутній дружині, королеві Вікторії. Королеві Єлизаветі ця брошка дісталася в день її коронації 1953 року.

Королева Єлизавета II / Getty Images

Під пальто королева одягла білу сукню в квітковий принт, підібрала до аутфіту туфлі від Anello & Davide і сумку від Launer, а ще одягла білі рукавички. Кожен образ для виходу в світ Її Величність підкреслює яскравою помадою і перлинними прикрасами.

Королева Єлизавета II і принцеса Анна / Getty Images

Її донька принцеса Анна була в ніжно-блакитному костюмі, туфлях на стійких підборах, синіх рукавичках і з невеликою сумкою на плечі. Вона також одягла золоту брошку, сережки-кліпси і золотий ланцюжок на шию. Зачіска у принцеси Анни була класичною в її фірмовому стилі, а макіяж на обличчі практично непомітний. На тлі королеви Єлизавети II її дочка мала вельми скромний вигляд.

Раніше королева Єлизавета II в холодно-рожевому пальті відвідувала музей в Стерлінгу.

Королева Єлизавета II / Getty Images

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Королева Єлизавета II в Шотландії (11 фото)

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