Коли музи не мовчать: Леся Воротнюк – балерина з тероборони – розповіла свою історію війни

З початком широкомасштабного вторгнення Росії до України Леся Воротнюк просто не змогла всидіти вдома. Вона поїхала на один із київських блокпостів, привезла все, що було вдома: каски, бронежилети та набої, сказала, що хоче бути корисною тут. На блокпосту перевіряла машини, документи водіїв, потім почала допомагати жінкам із дітьми евакуюватися з гарячих точок: балерина вивозила їх селами, коли на Житомирській трасі точилися бої.

Леся Воротнюк

Леся Воротнюк

В родині Лесі війна почалася ще 2014 року, коли її чоловік пішов воювати, а вона волонтерити – возила на схід гумдопомогу, українські книжки і вишиванки.



Чоловік подарував Лесі снайперську гвинтівку, брав її в тир на стрільбища, тому стріляє балерина добре. Він також навчив її правилам виживання на війні, навчив водити машину в екстремальних умовах. Він дзвонив їй зі сходу весь час, Леся пам'ятає кожну розмову. 2019 року чоловік Лесі загинув, виконуючи бойове завдання.

Леся Воротнюк

Леся Воротнюк

Зараз балерина знову на сцені, бо культурний фронт теж важливий. Наприклад, в Донецьку балерин на сцені вишикували в літери Z та V і відправили в гастрольний тур Росією.

Українські діячі культури, навпаки, розповідають світові про агресію Росії та звірства окупантів, тому Леся зараз потрібна на сцені, та будь-якої миті може знову змінити пуанти на берці і взяти до рук автомат.

Леся Воротнюк

Леся Воротнюк

Леся Воротнюк

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