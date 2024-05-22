Коли принцеса Кейт з'явиться на публіці: у Кенсінгтонському палаці зробили заяву

Принцеса Уельська продовжує утримуватись від публічних заходів, доки проходить лікування від раку.

Днями з'явилася інформація, що Кейт зіткнулася з деякими проблемами після початку курсу терапії. Також представник Кенсінгтонського палацу прокоментував, коли публіка зможе побачити принцесу на заходах.

Кетрін, принцеса Уельська / Фото: Getty Images

"Очікується, що принцеса не повернеться до роботи доти, доки її медична бригада не дозволить це", — заявив він, цитує його слова ВВС.

Оновлена інформація про здоров'я Кетрін з'явилася на презентації звіту про її фонд ранніх років.

Принцесу було поінформовано про звіт Центру раннього дитинства Королівського фонду, який закликає до збільшення інвестицій у розвиток дітей раннього віку.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

"Раннє дитинство, як і раніше, посідатиме центральне місце в її громадській діяльності", — заявив представник Кенсінгтонського палацу.

Раніше, нагадаємо, під час публічних виходів, принц Вільям коротко сказав, що його дружина Кейт почувається добре.

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