Коли принцеса Уельська з'явиться на публіці: королівський експерт висловив припущення

У березні дружина принца Вільяма повідомила, що проходить лікування від раку, тип якого називати не стала.

У відео, яким Кенсінгтонський палац поділився 22 березня, Кетрін розповіла, що проходить профілактичну хіміотерапію від раку і поки що не може виконувати свої королівські обов'язки, але роботу дуже любить і сумує за нею.

Шанувальники з усього світу бажають Кетрін якнайшвидшого одужання та повернення, а експерти припускають, коли це може статися.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Королівський кореспондент GB News Кемерон Вокер повідомив, що ми, можливо, зможемо побачити дружину принца Вільяма "якоїсь миті" влітку, якщо дозволить її здоров'я", — цитує його слова express.

"Від близьких принцеси я чую, що вона може вирішити відвідати певні заходи, якщо захоче туди піти", — говорить він. "Але з погляду повернення до повноцінних громадських обов'язків та повноцінної роботи члена королівської родини, я підозрюю, що це займе деякий час", — додає експерт.

Король Чарльз III, який також бореться з раком, вже повернувся до виконання деяких публічних обов'язків, відвідавши службу на Великдень, а також готується до святкування дня народження у червні на параді Trooping the Colour.

Король Чарльз III на службі на Великдень / Фото: Associated Press

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