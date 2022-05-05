Коли реальність випереджає мрію: дочка Кадирова почала заробляти у 50 разів більше

Коли реальність випереджає мрію: дочка Кадирова почала заробляти у 50 разів більше

Кар'єрі та доходам доньки голови Чечні можна лише позаздрити.

Доньці Рамазана Кадирова 23 роки, у своєму досить юному віці вона вже багато досягла – обіймає посаду міністра культури Чечні.

Судячи з офіційної декларації, дохід Айшат за рік збільшився у 50 разів – з 845 тис. руб. до 44 млн.

У 2021 році у міністра культури Чечні з'явився особняк площею понад 1,6 кв. м і два нежитлові приміщення вартістю понад 50 млн руб. Дохід чоловіка, який працює у підпорядкуванні у дружини, за останні два роки не змінився і становив 1,5 млн. чоловік.

Дохід дочки Рамзана Кадирова за рік збільшився у 50 разів https://t.co/bKdLcmWl0x pic.twitter.com/uVCAN7FpID — Радіо Свобода (@SvobodaRadio) May 5, 2022

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