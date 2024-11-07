Коли Вільям стане королем: який титул може успадкувати його молодший син – принц Луї

Молодший син принца та принцеси Уельських може успадкувати один важливий титул, який йому дістанеться після того, як його батько Вільям стане королем.

Принц Луї може здобути титул герцога Йоркського (зараз його володарем є принц Ендрю). Титул герцога був подарований принцу Ендрю покійною королевою Єлизаветою II, коли він одружився з Сарою Фергюсон 1986 року.

Сара Йоркська та принц Ендрю / Фото: Getty Images

Раніше ним також володіли батько покійної королеви, король Георг VI, та її дід, король Георг V.

Згідно з традицією, титул герцога Йоркського зазвичай надається другому за старшинством синові монарха, що править.

Герцогство Йоркське, як і інші королівські герцогства, може бути передано лише спадкоємцю чоловічої статі. Оскільки у принца Ендрю та його колишньої дружини Сари дві доньки, його титул повернеться до корони після його смерті, пише express.co.uk.

Нагадаємо, принци Вільям та Гаррі отримали герцогські титули у дні своїх весіль (Вільям – 2011-го, а Гаррі – 2018-го). Раніше, до прийняття титулу принца Уельського, Вільям був відомий як герцог Кембриджський.

Принц Гаррі, який одружився з колишньою акторкою Меган Маркл у Віндзорі, носить титул герцога Сассекського від моменту їхнього весілля 19 травня 2018 року.

Принц Джордж, принц Луї та принцеса Шарлотта / Фото: Associated Press

Нагадаємо, зараз принц Вільям перебуває з візитом у Кейптауні, де вчора відбулася церемонія вручення екологічної премії Earthshot Prize. Під час своєї подорожі принц розповів журналістам про те, як зараз справи зі здоров'ям його дружини Кейт, а також показав, який аксесуар йому подарувала дочка Шарлотта.

Принц Вільям на церемонії Earthshot Prize у Кейптауні / Фото: Associated Press

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