Коли він стане королем: принц Вільям не бачить брата Гаррі у королівській родині у майбутньому

Брати посварилися ще 2020 року, але остаточно їхні шляхи розійшлися на початку 2023-го, після виходу скандальних месуарів принца Гаррі.

Зараз монархом є король Чарльз III, але настане день, коли ця роль дістанеться його старшому синові Вільяму. За інформацією інсайдерів, принц Уельський вже вирішив, що не бачить в майбутньому свого брата Гаррі та його дружину Меган у королівській родині після того, як стане королем.

Принц Вільям та принц Гаррі / Фото: Associated Press

"Відчуття таке, що дозволити Сассекським повернутися до своїх лав — це поганий крок, і їм слід змиритися з цим на невизначений термін", — ділиться подробицями інсайдер, який не називає своє ім'я.

Як пише express, нещодавно стало відомо, що стосунки між принцом Гаррі та його батьком королем Чарльзом поступово відновлюються після того, як принц Арчі та принцеса Лілібет привітали його з днем ​​народження у день його 75-річчя. Однак наступний випуск книжки Оміда Скобі "Фінал", в якій Чарльз фігурує як "королівський расист" разом зі своєю невісткою принцесою Кейт, примирення знову зависло в повітрі.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Associated Press

"А ось принц Вільям абсолютно непохитний у тому, що Сассекських не слід вітати знову в родині, тоді як король вважає, що це допоможе зупинити цирк ЗМІ навколо сім'ї", — зазначає джерело. Принц Уельський явно з цією думкою не згоден, бо вважає, що у Гаррі і Меган більше не залишилося "козирів у кишені".

Король Чарльз — єдиний старший член сім'ї, який має хоч якусь надію на примирення, але це більше пов'язано з тим, що Гаррі — його син, ніж із чимось ще.

Принц Вільям та принц Гаррі / Фото: Getty Images

Раніше повідомлялося, що запрошення на Різдво для Меган та Гаррі до Сандрінгему може бути відкликане ще до того, як буде відправлено до Каліфорнії.

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