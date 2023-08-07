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Коли вони були дітьми: названі улюблені страви принців Вільяма та Гаррі

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Коли вони були дітьми: названі улюблені страви принців Вільяма та Гаррі

Принцеса Діана з синами Вільямом та Гаррі / Фото: Getty Images

Колишній королівський шефкухар Даррен Макгрейді розповів, що любили їсти принци Вільям та Гаррі в дитинстві.

Даррен був особистим шефкухарем королеви Єлизавети II, принцеси Діани та її синів – принців Вільяма та Гаррі протягом п'ятнадцяти років. Тому він добре обізнаний про улюблені харчові звички членів королівської родини.

За словами кухаря в дитинстві брати любили їсти традиційну англійську їжу, а серед їхніх фаворитів був домашній пиріг із горошком, варена курка, рис та рибні котлети, пише express. Словом, вони їли те саме, що їли інші британські діти, а різниця була лише в тому, що ці страви для них готував кухар.

Принцеса Діана з синами Вільямом та Гаррі / © Associated Press
Принцеса Діана з синами Вільямом та Гаррі / Фото: Associated Press

Даррен Макгрейді також розповів, що юні принци були небайдужі до смачного десерту, як більшість дітей. Це був десерт із желейного тіста, яке розкочують, потім запікають та подають із заварним кремом. А ще вони любили фруктовий пудинг. Його обожнює і принцеса Уельська Кетрін – дружина принца Вільяма.

Варто зазначити, що принцеса Діана – мати хлопчиків, робила все можливе для того, щоб у них було звичайне веселе дитинство і щоб вони росли так само, як росли їхні однолітки. Ймовірно, враховані в цьому були й харчові вподобання.

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Дата публікації
Перегляди
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