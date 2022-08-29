"Коли я з ними — мені нічого не страшно": пес Патрон показав свою команду

Популярний джек-рассел та член команди піротехніків ДСНС Чернігівської області показав в Instagram нові фото, на яких зображен зі своїми колегами-піротехніками.

"Моя командос. Коли я з ними — мені нічого не страшно. Якась колективна сила волі. Якби існував вимірювач мужності — я б його не носив з собою, бо від піротехніків ДСНС він би тріс за першу секунду.

Журналісти часто питають Михайла: "Як це: щодня ризикувати своїм життям?" А Михайло завжди здивовано так плечима рухає вверх: "Ми просто виконуємо свою роботу". І я спостерігаю же часто за нашими колегами. Вони не вважають, що те що вони роблять — щось "ого!". Наче просто гуляють-собі в лісі. Хоч дійсно, щосекунди ризикують своїм життям.

Патрон та його команда / Фото: Instagram пса Патрона

А громадяни потім хлюпаються в морі з мінами чи йдуть у ще нерозмінований ліс по гриби..



Будь ласка, не нехтуйте знаками та забороняючими прохід стрічками. ДСНС понад 6 місяців працюють майже без вихідних, щоб ви залишились живими і неушкодженними.



Обіцяйте мені! Всім обережний лизь", - написав Патрон.

Нагадаємо, раніше Патрон сфотографувався в обіймах Лесі Нікітюк.

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