Колись були добрими друзями: названо справжню причину, чому Девід Бекхем і принц Гаррі припинили спілкуватися

Не секрет, що колишній футболіст підтримує тісні стосунки з багатьма членами королівської родини, включаючи принца Вільяма та короля Чарльза ІІІ. Девід з дружиною Вікторією був присутній на обох весіллях принців Вільяма та Гаррі, але з того часу багато що змінилося.

Девід Бекхем та його дружина Вікторія / Фото: Getty Images

Пан Бавер стверджує, що на "Іграх нескорених" у Сіднеї 2018 року Девід був "здивований" після того, як прийшов підтримати ініціативу Гаррі. Автор пише, що принц сказав Бекхему не наближатися до нього, щоб їх не фотографували разом, і це мало такиц зневажливиц вигляд, цитує його слова express.co.uk. Після цього з'ясувалося, що це було бажання Меган Маркл, дружини принца Гаррі, яка "не хотіла жодної конкуренції у ЗМІ" з боку Бекхема, а особливо конкуренції з боку його дружини Вікторії.

Вікторія Бекхем / Фото: Associated Press

Коли Меган тільки вийшла заміж за принца Гаррі, Вікторія Бекхем намагалася допомогти їй влаштуватися, запропонувавши їй доступ до контактів перукарів, стилістів, тощо в Лондоні. Однак невдовзі їхні стосунки почали псуватися, коли Меган, як повідомляється, звинуватила Вікторію в витоку інформації про них у пресу, що призвело до незручної розмови між їхніми чоловіками.

Очевидно, Меган побоювалася, що Вікторія Бекхем особисто телефонуватиме журналістам, щоб повідомити їм сенсацію, що, на думку автора, просто смішно. Але вона поговорила про це з Гаррі, а принц звернувся до свого друга Девіда.

Принц Вільям, Девід Бекхем та принц Гаррі / Фото: Getty Images

"Гаррі дуже дбає про Меган і вирішив розібратися з цим питанням безпосередньо зв'язавшись зі своїм хорошим другом Девідом. Він швидко поставив Гаррі на місце, і це внесло деяку незручність у їхні стосунки", — пише Бавер.

Але є ще одна причина, через яку Бекхеми і Сассекські перестали спілкуватися про яку ми розповідали вам раніше.

Меган і Гаррі Сассекські, Девід та Вікторія Бекхеми / Фото: Associated Press

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