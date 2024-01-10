Колишні колеги Меган Маркл висміяли її "популярність" на "Золотому глобусі"

Дружина принца Гаррі не була присутня на церемонії особисто, але про неї багато говорили цього дня.
Її колишні колеги з серіалу "Форс-мажори" під час інтерв'ю на церемонії вручення премії поговорили про герцогиню Сассекську.
Патрік Дж. Адамс та Габріель Махт, які працювали разом з Меган до того, як вона покинула шоу, щоб вийти заміж за принца Гаррі, поговорили з Рейчел Сміт з ET про можливе повернення Меган на шоу. Раніше повідомлялося, що герцогиня веде перемовини з приводу масштабного повернення на телебачення у спінофф у ролі її героїні Рейчел Зейн, пише express.
Коли журналістка попросила акторів прокоментувати, чи з'явиться Меган знову в серіалі, на що Адамс відповів: "Звичайно. Майк і Рейчел у Сіетлі. Їм потрібно приїхати до Лос-Анджелеса, їм потрібно дещо відремонтувати. Вона зараз досить популярна", — додав Адамс. На що інтерв'юер відповіла: "Я не знаю, чому?" Продовжуючи жарт, Махт запитав, про кого вони говорять. Адамс відповів: "Ви чули про Меган? Я розповім вам пізніше. Там сталося багато всього".
Меган та Гаррі після різдвяних та новорічних свят поки що на публіці не з'являлися та не ділилися своїми планами на новий 2024 рік.
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