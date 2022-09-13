Колишній кухар королеви розповів, що Єлизавета II їла щодня на сніданок, обід та вечерю

Королівські кухарі протягом багатьох років ділилися рецептами улюблених страв Її Величності, а також тими стравами, що складали основу її щоденного раціону.

Королева Єлизавета II була послідовною не лише у виборі вбрання та аксесуарів до нього, вона також дотримувалася одного разу встановлених нею традицій під час складання свого щоденного меню.

Колишній королівський кухар Даррен Макгрейді на сторінках своїх книг та в інтерв'ю різним виданням часто розповідає, які страви любила королева, також він ділиться рецептами цих страв на своєму каналі на YouTube. Даррен Макгрейді був особистим шефкухарем Її Величності понад 15 років. Він супроводжував її у двох королівських турах по Австралії, а також готував для п'яти американських президентів під час їхніх державних візитів. У своїй книзі під назвою «Їжа по-королівськи: рецепти та спогади палацової кухні» шефкухар розповів про кулінарні уподобання королеви, а також про її улюблені страви.

Еxpress.co.uk, виходячи з розповідей кухаря, склав приблизний раціон Єлизавети II.

Скільки разів на день їла королева і які страви обирала

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

За словами шефкухаря, королева харчувалася чотири рази на день, але це були чотири невеликі порції.

На сніданок усе було просто. День королева зазвичай розпочинала з простої чашки чаю і печива, потім була тарілка пластівців.

Обід королеви був здоровим і складався з риби на грилі зі шпинатом чи кабачками. Повар також сказав, що королеві дуже подобалася курка-гриль із салатом.

Пообідній чай складався з бутербродів і булочок, і це було одним з улюблених приймань їжі Її Величності. Королівський шефкухар розповів, що королева пила післяобідній чай ближче до вечора і насолоджувалася булочками з джемом і збитими вершками.

Він сказав: "У неї завжди був післяобідній чай, де б вона не була. Ми прилетіли до Австралії і були на Королівській яхті. Була п'ята година ранку, але для королеви була п'ята година дня, тож моєю першою роботою було приготування булочок".

Вечеря для королеви була різною. Шефкухар сказав, що страви зазвичай складалися з м'яса чи риби й овочів. За словами Макгрейді, вона любила гельський стейк, а також стейк із філе з грибним соусом і віскі.

У той час, коли Макгрейді працював у королеви, на кухні була команда з 20 кухарів.

Шефкухар двічі на тиждень надавав її величності меню, в якому вона обирала страви в залежності від того, чого їй хотілося цього тижня.

Улюблені страви королеви Єлизавети II

Макгрейді стверджує, що королева особливо любила креветки "моркам-бей" у горщиках на тостах. Ці креветки маринувалися в пряному маслі за секретним рецептом, а потім королева їла їх із теплими тостами.

Шефкухар також сказав, що королева була ласункою і особливо любила багатошаровий шоколадний торт зі стружкою з білого й темного шоколаду.

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