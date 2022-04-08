Колишній співробітник Меган та Гаррі допомагає рятувати дітей під час війни в Україні

Колишній керівник благодійного фонду Меган Маркл та Гаррі допомагає рятувати дітей-сиріт в Україні під час війни.

52-річний підприємець та філантроп Стефан Аллеш-Тейлор раніше був директором благодійного фонду Sussex Royal Меган та Гаррі, а тепер допомагає координувати рятувальні операції для дітей в Україні.

Наразі підприємець очолює Aerial Recovery United Kingdom, яка допомагає координувати евакуацію сотень сиріт з України.

Стефан Аллеш-Тейлор / en.wikipedia.org/

У коментарі The Mirror Стефан сказав: "Щодня кількість дітей збільшується, оскільки дітей евакуюють зі сходу на захід. Загроза для дітей багатогранна. Якщо вони перебувають в районах, де йде обстріл, то вони в небезпеці з цілої низки причин, які є очевидними для всіх. Проте, якщо вони проводять час у притулках, а це незмінно підвал дуже старої будівлі, який незмінно брудний та сирий, то існує загроза зараження та хвороби внаслідок перебування в цих умовах. Немає обставин, за яких Aerial Recovery діє без дозволу уряду України”.

Працює Стефан разом Джеремі Локком, відставним армійцем із США.

Звертаючись до британців, Стефан сказав: "Будь-хто, хто має фінансування чи ідеї для підтримки, зв'яжіться з нами. Мене цікавлять ті люди, які мають доступ до ліків або які можуть бути колишніми військовими і мати навички в таких сферах. Чим більше у нас буде компетентних волонтерів, тим краще.

За даними ООН, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого країну залишили понад 4,2 млн. українців. Переважно це жінки із дітьми.

Associated Press

Раніше ми писали, що принц Гаррі оплакує смерть друга, який загинув у битві за Україну.

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