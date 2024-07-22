Колишня директорка Меган і Гаррі вражена роботою з парою: що вона розповіла

З квітня 2020 року до березня 2021 року пані Сен-Лоран працювала керівницею штабу принца Гаррі та Меган Маркл, одночасно обіймаючи посаду виконавчої директорки фонду Archewell Foundation. Після звільнення вона поспілкувалася з виданням Cut і згадала час, проведений за роботою з парою.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

"Це був неймовірний досвід. Вони неймовірно талановиті та креативні лідери. Я вдячна за можливість зробити це, бути з ними на їхньому шляху. Час, який я провела з ними, був неймовірно насиченим", — цитує її слова express.co.uk. Вона також додала: "Я думаю, що Гаррі і Меган мають потенціал стати дуже впливовими лідерами у сфері соціального впливу".

Цікаво, що коментарі пані Сен-Лоран різко контрастують із тим, що говорила про пару британська кореспондентка Ребекка Інгліш. Вона була присутня з Сассекськими під час одного з їхніх королівських турів, перш ніж вони покинули королівську родину, і стверджувала, що чула, як Меган грубо розмовляла з членом своєї команди, довівши людину до сліз.

Меган та Гаррі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що принц Філіп, чоловік королеви Єлизавети II, говорив про Меган Маркл.

Читайте також:

Меган і Гаррі в Нігерії (22 фото)