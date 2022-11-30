Колишня дівчина принца Гаррі — Крессіда Бонас — народила первістка

Крессіда веде досить закритий спосіб життя. Світські заходи відвідує рідко, до об'єктивів фотографів теж практично ніколи не потрапляє. Але днями її помітили під час прогулянки з візком на вулицях Лондона. З огляду на те, що дівчина була вагітна, зробили висновок, що вона вже народила.

Крессіда Бонас та Гаррі Вентуорт-Стенлі / Фото: Instagram Гаррі Вентворт-Стенлі

Знімок Крессіди та її чоловіка Гаррі з прогулянки опублікували на сайті Daily Mail. На фото видно, що Крессіда одягнена у темне пальто та кепку, і штовхала чорний візок. Гаррі йшов поруч, одягнений у сіру кофту та джинси.

Пара, нагадаємо, одружилася в липні 2020 року в розпал пандемії коронавірусу. А познайомилися вони, коли навчалися в Ліддському університеті. Під час навчання вони трохи зустрічалися, але швидко розійшлися, Гаррі поїхав до Аргентини, а Крессіда саме тоді закрутила роман із принцом Гаррі. Подейкували, що принц хотів одружитися з дівчиною, але Крессіда не хотіла жити за правилами королівської родини. З принцом Гаррі у Крессіди залишилися хороші стосунки, вона була запрошена на його весілля з Меган Маркл.

Принц Гаррі та Крессіда Бонас / Фото: Getty Images

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