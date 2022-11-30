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Колишня дівчина принца Гаррі — Крессіда Бонас — народила первістка

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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Колишня дівчина принца Гаррі — Крессіда Бонас — народила первістка

Крессіда Бонас / Фото: Getty Images

33-річна Крессіда стала мамою нещодавно. Однак стать їхнього первістка з чоловіком Гаррі Вентворта-Стенлі досі залишається загадкою для публіки.

Крессіда веде досить закритий спосіб життя. Світські заходи відвідує рідко, до об'єктивів фотографів теж практично ніколи не потрапляє. Але днями її помітили під час прогулянки з візком на вулицях Лондона. З огляду на те, що дівчина була вагітна, зробили висновок, що вона вже народила.

Крессіда Бонас та Гаррі Вентуорт-Стенлі / © Instagram Гаррі Вентворт-Стенлі
Крессіда Бонас та Гаррі Вентуорт-Стенлі / Фото: Instagram Гаррі Вентворт-Стенлі

Знімок Крессіди та її чоловіка Гаррі з прогулянки опублікували на сайті Daily Mail. На фото видно, що Крессіда одягнена у темне пальто та кепку, і штовхала чорний візок. Гаррі йшов поруч, одягнений у сіру кофту та джинси.

Пара, нагадаємо, одружилася в липні 2020 року в розпал пандемії коронавірусу. А познайомилися вони, коли навчалися в Ліддському університеті. Під час навчання вони трохи зустрічалися, але швидко розійшлися, Гаррі поїхав до Аргентини, а Крессіда саме тоді закрутила роман із принцом Гаррі. Подейкували, що принц хотів одружитися з дівчиною, але Крессіда не хотіла жити за правилами королівської родини. З принцом Гаррі у Крессіди залишилися хороші стосунки, вона була запрошена на його весілля з Меган Маркл.

Принц Гаррі та Крессіда Бонас / © Getty Images
Принц Гаррі та Крессіда Бонас / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
516
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