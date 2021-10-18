Колишня дівчина принца Гаррі поділилася милим фото в Мережі

32-річна британська танцівниця і акторка, а також екскохана принца Гаррі веде непублічний спосіб життя.

Але на своїй сторінці в Instagram Крессіда Бонас опублікувала милий осінній кадр, який був зроблений з собакою таксою на руках. Одягнена дівчина в шкіряну куртку, теплу блакитну шапку і шарф. Собаку Крессіда тримає на руках і притискає її до свого обличчя. Фото вийшло дуже милим.

Крессіда Бонас / Instagram Крессіди Бонас

Про життя Крессіди Бонас мало що відомо, вона не афішує це в Instagram. У липні 2020 року Бонас таємно вийшла заміж за свого коханого Гаррі Вентворт-Стенлі. Кумедно, що її чоловіка звати так само, як звали і її бойфренда — принца Гаррі. Побралися Крессіда і Гаррі в січні 2020 року. Зі своїм колишнім хлопцем — принцом Гаррі, Бонас розлучилася до 2015 року. Всі три роки, поки пара зустрічалася, Крессіда Бонас мала справу з тиском, який чинився на неї під час життя з членами королівської сім'ї. З цієї причини дівчина не хотіла виходити заміж за принца.

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