Колишня невістка королеви Камілли розповіла, яка насправді дружина короля Чарльза III

Сара Паркер-Боулз – колишня дружина сина Камілли - Тома та мати його двох дітей.

Жінка похвалила королеву Каміллу за те, що вона дуже практична і справді чудова бабуся для своїх онуків – 16-річної Лоли та 13-річного Фредді.

"Вона справді хороша бабуся, дуже практична і завжди була зі мною дуже доброю", — каже Сара в інтерв'ю Daily Mail. "Якщо ми з Томом сваримося, то це тільки між нами. Довгострокові стосунки між нею та її онуками — це те, що важливо, і це ніколи не змінювалося", — каже ексневістка Камілли.

Сара, редакторка відділу моди, офіційно розлучилася з Томом Паркер-Боулзом 2022 року, через чотири роки після їхнього розставання.

Том Паркер-Боулз та його колишня дружина Сара / Фото: Getty Images

Крім Лоли та Фредді, Камілла також є бабусею трьох дітей своєї дочки Лори — Елізи, яка народилася 2008 року, та близнюків Гаса та Луї, які народилися 2009 року.

Сара каже, що до минулого року її діти не знали, що жінка, яку вони називають Гагою, стане королевою.

"Те, що вона тепер королева, було безперечно сюрреалістично. Це змінює ситуацію. Нам буде складно з цим впоратися. Ніхто з тих, хто знає Каміллу, ніколи не сказав про неї поганого слова, тому що вона дуже мила", — говорить про королеву її колишня невістка, відгукуючись про свою колишню свекруху зі щирою любов'ю.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали несподівані факти про королеву Каміллу.

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