Колишня покоївка принца Ендрю розповіла про його дивне хобі

Принца Ендрю звинувачують у сексуальному насильстві і герцог готується постати перед судом США.

Навколо імені середнього сина королеви Єлизавети II зараз багато галасу. У зв'язку з тим, що герцог Йоркський відстоюватиме свою честь у суді у справі про сексуальне насильство. А нещодавно почесна військова приналежність та королівське благодійне заступництво принца Ендрю були повернуті королеві.

Тепер колишня покоївка принца Ендрю, Шарлотта Бріггс розповіла про одну особливість герцога, про яку, можливо, широка публіка ніколи не знала. Коли її взяли на роботу, вона витрачала щодня цілу годину на те, щоб розставити колекцію плюшевих ведмедиків принца Ендрю (72 іграшки) на свої місця.

Принц Ендрю / Getty Images

Шарлотта працювала в Букінгемському палаці в 90-х роках і розповіла The Sun, що в її обов'язки входило ретельно розставляти м'які іграшки на своїх місцях за тією схемою, яку вигадав герцог Йоркський.

"Щойно я отримала роботу, мені розповіли про плюшевих ведмедиків. У мене навіть було денне тренування. Все мало бути саме так, як він хоче. Це було так незвичайно", — згадує жінка.

Дещо дивне хобі, як для людини, яка брав участь у бойових діях під час Фолклендської війни.

Принц Ендрю / Getty Images

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